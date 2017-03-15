Сьогодні в столиці вдень місцями дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків вночі без опадів, вдень пройде місцями дощитиме, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північно-західним, зі швидкістю 5-12 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +6+8°С тепла вдень, а вночі — +1+3°С тепла.
Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили створення парку відпочинку на вул. Богатирській (біля озера Редькине) в Оболонському районі м. Києва.