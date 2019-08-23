Сьогодні в РНБО обговорять створення Служби фінансових розслідувань – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Сьогодні в Раді національної безпеки і оборони України обговорять питання створення Служби фінансових розслідувань. Про це сьогодні повідомив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні колегії МВС щодо діяльності правоохоронних органів, передає кореспондент УНН.
За його словами, в державі вкрай гостро постає питання створення єдиного органа який буде опікуватися боротьбою з фінансовими злочинами та злочинами в податковій сфері.
“Сьогодні у нас буде відповідна нарада у Раді національної безпеки і оборони”, — сказав Аваков.
Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував ліквідувати департамент захисту економіки Національної поліції України.