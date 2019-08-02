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Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день голокосту ромів

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день голокосту ромів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міжнародний день голокосту ромів у світі відзначають 2 серпня, передає УНН.

Він був започаткований Прокламацією Міжнародної ради пам'яті геноциду ромів та ухвалений 23 листопада 1996 року активістами ромських організацій 10-ох країн Європи та Сполучених Штатів Америки на конференції під назвою: "Геноцид. Пам'ять. Надія".

Саме у ніч з 2 на 3 серпня 1944 року у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було знищено, за різними даними, понад 3000 ромів. Ця трагедія назавжди увійшла у людську свідомість як сторінка історії під назвою "Жахіття нацистського терору".

Додамо, що згідно з Постановою Верховної Ради України від 8 жовтня 2004 року № 2085-IV "Про відзначення Міжнародного дня геноциду ромів" Міжнародний день пам’яті про нацистський геноцид ромів в Україні відзначається на державному рівні.

Нагадаємо, 8 квітня у світі відзначають Міжнародний день ромів.

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