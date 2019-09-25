Сьогодні у Нью-Йорку запланована зустріч Зеленського і Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В американському місті Нью-Йорк на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у середу, 25 вересня, запланована зустріч президентів України та США - Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Офісу Президента.
Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах Америки 23-26 вересня, зокрема, для участі в 74-й сесії ГА ООН.
У Нью-Йорку Глава держави вже провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, 25 вересня очікується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Зеленський у Нью-Йорку уже розповів про очікування від зустрічі з Трампом.
Додамо, зустріч президентів США і України запланована на фоні скандалу про тиск одного лідера на іншого.
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Як повідомляв УНН, раніше в американських ЗМІ з’явилась інформація про те, що Трамп міг порушити правила нацбезпеки під час розмови з Зеленським, спробувавши тиснути на українську владу щодо розслідування справи сина свого конкурента Джо Байдена.
Після цього Трамп визнав, що під час телефонної розмови із Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого основного конкурента на виборах Джо Байдена.
Згодом Трамп дозволив оприлюднити розшифровку своєї розмови з Зеленським.