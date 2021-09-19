Сьогодні у Києві білоруси проведуть марш національного прапору

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17 березня, 19:38 • 84853 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 108949 перегляди

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17 березня, 14:49 • 166481 перегляди

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17 березня, 13:49 • 148224 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 149196 перегляди

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17 березня, 09:48 • 160007 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 177491 перегляди

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві, у неділю, 19 вересня, пройде Марш національного прапора Білорусі. Про це Білоруський дім в Україні повідомив у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Друзі! Цієї неділі, 19 вересня, ми запрошуємо вас взяти участь у Марші національного прапора, який розпочнеться о 15:00 на Майдані Незалежності”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Похід відбуватиметься за маршрутом: Майдан Незалежності — вул. Михайлівська — площа Михайлівська — Андріївський узвіз — площа Контрактова — пам’ятник Григорію Сковороді.

Доповнення

19 вересня 1991 року парламент Республіки Білорусь ухвалив Закон “Про Державний прапор Республіки Білорусь”, затвердивши біло-червоно-білий прапор. 10 грудня 1991 року Постановою Верховної ради затверджено Положення про Державний прапор Республіки Білорусь.

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