Сьогодні у Києві білоруси проведуть марш національного прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Києві, у неділю, 19 вересня, пройде Марш національного прапора Білорусі. Про це Білоруський дім в Україні повідомив у Telegram, передає УНН.
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“Друзі! Цієї неділі, 19 вересня, ми запрошуємо вас взяти участь у Марші національного прапора, який розпочнеться о 15:00 на Майдані Незалежності”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Похід відбуватиметься за маршрутом: Майдан Незалежності — вул. Михайлівська — площа Михайлівська — Андріївський узвіз — площа Контрактова — пам’ятник Григорію Сковороді.
Доповнення
19 вересня 1991 року парламент Республіки Білорусь ухвалив Закон “Про Державний прапор Республіки Білорусь”, затвердивши біло-червоно-білий прапор. 10 грудня 1991 року Постановою Верховної ради затверджено Положення про Державний прапор Республіки Білорусь.