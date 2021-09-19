Сьогодні у Києві білоруси проведуть марш національного прапору

Цитата

“Друзі! Цієї неділі, 19 вересня, ми запрошуємо вас взяти участь у Марші національного прапора, який розпочнеться о 15:00 на Майдані Незалежності”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Похід відбуватиметься за маршрутом: Майдан Незалежності — вул. Михайлівська — площа Михайлівська — Андріївський узвіз — площа Контрактова — пам’ятник Григорію Сковороді.

Доповнення

19 вересня 1991 року парламент Республіки Білорусь ухвалив Закон “Про Державний прапор Республіки Білорусь”, затвердивши біло-червоно-білий прапор. 10 грудня 1991 року Постановою Верховної ради затверджено Положення про Державний прапор Республіки Білорусь.