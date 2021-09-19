Сегодня в Киеве белорусы проведут марш национального флага
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве, в воскресенье, 19 сентября, пройдет Марш национального флага Беларуси. Об этом Белорусский дом в Украине сообщил в Telegram, передает УНН.
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"Друзья! В воскресенье, 19 сентября, мы приглашаем вас принять участие в Марше национального флага, который начнется в 15:00 на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.
Детали
Марш будет проходить по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Михайловская - площадь Михайловская - Андреевский спуск - площадь Контрактовая - памятник Григорию Сковороде.
Дополнение
19 сентября 1991 года парламент Республики Беларусь принял Закон "О Государственном флаге Республики Беларусь", утвердив бело-красно-белый флаг. 10 декабря 1991 года Постановлением Верховного Совета утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.