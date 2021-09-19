Сегодня в Киеве белорусы проведут марш национального флага

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 125863 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 141392 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 118965 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 116676 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 148971 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 123479 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 165702 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143424 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173047 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Киеве белорусы проведут марш национального флага

Сегодня в Киеве белорусы проведут марш национального флага

Киев  •  УНН

 • 19657 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. В Киеве, в воскресенье, 19 сентября, пройдет Марш национального флага Беларуси. Об этом Белорусский дом в Украине сообщил в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Друзья! В воскресенье, 19 сентября, мы приглашаем вас принять участие в Марше национального флага, который начнется в 15:00 на Майдане Независимости", - говорится в сообщении.

Детали

Марш будет проходить по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Михайловская - площадь Михайловская - Андреевский спуск - площадь Контрактовая - памятник Григорию Сковороде.

Дополнение

19 сентября 1991 года парламент Республики Беларусь принял Закон "О Государственном флаге Республики Беларусь", утвердив бело-красно-белый флаг. 10 декабря 1991 года Постановлением Верховного Совета утверждено Положение о Государственном флаге Республики Беларусь.

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