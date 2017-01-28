Сьогодні у Китаї зустрічають Новий рік за місячним календарем
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Мільйони китайців в самій Піднебесній, на Тайвані, в Гонконгу та Макао, а також по всьому світу зустрічають 28 січня Чуньцзе — свято Весни, передає УНН.
Так у Китаї традиційний новий рік відзначають однаково: багатим застіллям, що символізує добробут сім’ї і згуртування роду. 2017 рік, в місячному календарі — рік Півня.
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На китайському столі 28 січня обов’язково має бути риба, яка за співзвучністю сприймається як символ достатку (“юй” в китайській мові означає і “риба”, і “надлишок”). Також здавна прийнято ліпити всією сім’єю пельмені. Є й інші кулінарні прикмети, наприклад, десертна страва в формі риби з клейкого рису “нянь”, що також за співзвучністю означає “з року в рік мати достаток”.
Суть свята не тільки в застіллі, але і в веселих забавах і обрядах, таких, як “танець дракона”, або “танець левів”. Є й інші заняття, наприклад, вішати на двері новорічні картинки і написи з добрими побажаннями.
Ті, кого гуляння в холодну і вітряну погоду не надихають, проведуть новорічну ніч біля телевізора. Святкова програма Центрального китайського телебачення готується задовго, її учасників ретельно підбирають.
Китайців чекає цілий тиждень походів по ярмарках, торговим центрам і туристичних пам’яток. Мільйони жителів Піднебесної відправляються в ці дні в подорожі — за кордон або по країні.
Як повідомляв УНН, у Китаї артисти виконали танець вогняного дракона напередодні Нового року.