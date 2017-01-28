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Сегодня в Китае встречают Новый год по лунному календарю

Сегодня в Китае встречают Новый год по лунному календарю

Киев • УНН

 • 13447 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Миллионы китайцев в самой Поднебесной, на Тайване, в Гонконге и Макао, а также по всему миру встречают 28 января Чуньцзе - праздник Весны, передает УНН.

Так в Китае традиционный новый год отмечают одинаково: богатым застольем, символизирующий благополучие семьи и сплочения рода. 2017, в лунном календаре — год Петуха.

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На китайском столе 28 января обязательно должна быть рыба, которая по созвучию воспринимается как символ достатка ( “юй” в китайском языке означает и “рыба”, и “избыток”). Также издавна принято лепить всей семьей пельмени. Есть и другие кулинарные приметы, например, десертное блюдо в форме рыбы из клейкого риса “нянь”, также по созвучию означает “из года в год иметь достаток”.

Суть праздника не только в застолье, но и в веселых забавах и обрядах, таких, как “танец дракона”, или “танец львов”. Есть и другие занятия, например, вешать на двери новогодние картинки и надписи с добрыми пожеланиями.

Те, кого гуляния в холодную и ветреную погоду не вдохновляют, проведут новогоднюю ночь у телевизора. Праздничная программа Центрального китайского телевидения готовится долго, ее участников тщательно подбирают.

Китайцев ждет целая неделя походов по ярмаркам, торговым центрам и туристическим достопримечательностям. Миллионы жителей Поднебесной отправляются в эти дни в путешествии — за границу или по стране.

Как сообщал УНН, в Китае артисты исполнили танец огненного дракона накануне Нового года.

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