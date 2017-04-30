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Сьогодні у 19 областях України пройдуть вибори голів ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Сьогодні жителі 47 об'єднаних територіальних громад із 19 областей оберуть голів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

Сьогодні у 19 областях України пройдуть вибори голів ОТГ

«Cьогодні день народження 47 об'єднаних територіальних громад! Жителі громад із 19 областей обирають своїх голів! Люди, нарешті, отримають нагоду змінити своє життя, своєї громади, а відтак – усієї України… Об'єднання громад – це нові можливості для відповідальних і небайдужих громадян. Які готові власноруч творити на своїх територіях Символи Змін – сучасні нові школи, дитсадки, будинки культури, дороги», - написав Г.Зубко.

Так, у прес-службі Мінрегіону повідомили, що відбудуться перші вибори депутатів та голів місцевих рад у таких територіальних громадах:

Вінницька область: Якушинецька сільська ОТГ, Кунківська сільська ОТГ, Мурафська сільська ОТГ;

Волинська область: Колодяжненська сільська ОТГ, Заборольська сільська ОТГ, Вишнівська сільська ОТГ, Забродівська сільська ОТГ, Самарівська сільська ОТГ;

Донецька область: Сіверська міська ОТГ;

Закарпатська область: Іршавська міська ОТГ, Перечинська міська ОТГ;

Запорізька область: Великобілозерська сільська ОТГ, Павлівська сільська ОТГ, Гуляйпільська міська ОТГ, Широківська сільська ОТГ, Кам’янсько-Дніпровська міська ОТГ, Водянська сільська ОТГ, Оріхівська міська ОТГ, Чернігівська селищна ОТГ;

Івано-Франківська область: Олешанська сільська ОТГ;

Кіровоградська область: Великосеверинівська сільська ОТГ, Ганнівська сільська ОТГ;

Львівська область: Великолюбінська селищна ОТГ, Магерівська селищна ОТГ, Розвадівська сільська ОТГ;

Луганська область: Троїцька селищна ОТГ;

Миколаївська область: Дорошівська сільська ОТГ;

Одеська область: Яськівська сільська ОТГ;

Полтавська область: Великобагачанська селищна ОТГ, Рокитянська сільська ОТГ;

Рівненська область: Бокіймівська сільська ОТГ;

Сумська область: Бочечківська сільська ОТГ, Краснопільська селищна ОТГ, Кролевецька міська ОТГ, Вільшанська сільська ОТГ;

Харківська область: Нововодолазька селищна ОТГ;

Херсонська область: Горностаївська селищна ОТГ, Виноградівська сільська ОТГ;

Черкаська область: Степанецька сільська ОТГ, Селищенська сільська ОТГ, Ротмістрівська сільська ОТГ, Шполянська міська ОТГ;

Чернівецька область: Конятинська сільська ОТГ, Селятинська сільська ОТГ;

Чернігівська область: Комарівська сільська ОТГ, Козелецька селищна ОТГ, Менська міська ОТГ.

Як повідомляв УНН, ОТГ отримають близько 9 млрд грн на проекти у 2017 році.

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