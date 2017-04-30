Сегодня в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня жители 47 объединенных территориальных общин из 19 областей выберут голов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.
“Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих голов! Люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно — всей Украины ... Объединение общин — это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях Символы перемен — современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги , - написал Г.Зубко.
Так, в пресс-службе Минрегиона сообщили, что состоятся первые выборы депутатов и глав местных советов в таких территориальных общинах:
Винницкая область: Якушинецкая сельская ОТО, Кункивська сельская ОТО, Мурафская сельская ОТО;
Волынская область: Колодяжненская сельская ОТО, Заборольська сельская ОТО, Вишневская сельская ОТО, Забродовская сельская ОТО, САамаровская сельская ОТО;
Донецкая область: Северская городская ОТО;
Закарпатская область: Иршавская городская ОТО, Перечинская городская ОТО;
Запорожская область: Великобелозерская сельская ОТО, Павловская сельская ОТО, Гуляйпольская городская ОТО, Широковская сельская ОТО, Каменско-Днепровская городская ОТО, Водянская сельская ОТО, Ореховская городская ОТО, Черниговская поселкоая ОТО;
Ивано-Франковская область: Олешанська сельская ОТО;
Кировоградская область: Великосевериновская сельская ОТО, Анновская сельская ОТО;
Львовская область: Великолюбинская поселковая ОТО, Магеровская поселковая ОТО, Розвадовская сельская ОТО;
Луганская область: Троицкая поселковая ОТО;
Николаевская область: Дорошивськая сельская ОТО;
Одесская область: Яськивськая сельская ОТО;
Полтавская область: Великобагачанская поселковая ОТО, Рокитянская сельская ОТО;
Ровенская область: Бокиймивськая сельская ОТО;
Сумская область: Бочечковская сельская ОТО, Краснопольская поселковая ОТО, Кролевецкая городская ОТО, Ольшанская сельская ОТО;
Харьковская область: Нововодолажская поселковая ОТО;
Херсонская область: Горностаевская поселковая ОТО, Виноградовская сельская ОТО;
Черкасская область: Степанецкая сельская ОТО, Селищенская сельская ОТО, Ротмистривская сельская ОТО, Шполянская городская ОТО;
Черновицкая область: Конятинская сельская ОТО, Селятинская сельская ОТО;
Черниговская область: Комаровская сельская ОТО, Козелецкая поселковая ОТО, Менская городская ОТО.
Как сообщал УНН, ОТО получат около 9 млрд грн на проекты в 2017 году.