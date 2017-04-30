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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Сегодня в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин

Киев • УНН

 • 12125 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сегодня жители 47 объединенных территориальных общин из 19 областей выберут голов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН.

Сегодня в 19 областях Украины пройдут выборы глав объединенных территориальных общин

“Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих голов! Люди, наконец, получат возможность изменить свою жизнь, своей общины, а следовательно — всей Украины ... Объединение общин — это новые возможности для ответственных и неравнодушных граждан. Которые готовы собственноручно творить на своих территориях Символы перемен — современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги , - написал Г.Зубко.

Так, в пресс-службе Минрегиона сообщили, что состоятся первые выборы депутатов и глав местных советов в таких территориальных общинах:

Винницкая область: Якушинецкая сельская ОТО, Кункивська сельская ОТО, Мурафская сельская ОТО;

Волынская область: Колодяжненская сельская ОТО, Заборольська сельская ОТО, Вишневская сельская ОТО, Забродовская сельская ОТО, САамаровская сельская ОТО;

Донецкая область: Северская городская ОТО;

Закарпатская область: Иршавская городская ОТО, Перечинская городская ОТО;

Запорожская область: Великобелозерская сельская ОТО, Павловская сельская ОТО, Гуляйпольская городская ОТО, Широковская сельская ОТО, Каменско-Днепровская городская ОТО, Водянская сельская ОТО, Ореховская городская ОТО, Черниговская поселкоая ОТО;

Ивано-Франковская область: Олешанська сельская ОТО;

Кировоградская область: Великосевериновская сельская ОТО, Анновская сельская ОТО;

Львовская область: Великолюбинская поселковая ОТО, Магеровская поселковая ОТО, Розвадовская сельская ОТО;

Луганская область: Троицкая поселковая ОТО;

Николаевская область: Дорошивськая сельская ОТО;

Одесская область: Яськивськая сельская ОТО;

Полтавская область: Великобагачанская поселковая ОТО, Рокитянская сельская ОТО;

Ровенская область: Бокиймивськая сельская ОТО;

Сумская область: Бочечковская сельская ОТО, Краснопольская поселковая ОТО, Кролевецкая городская ОТО, Ольшанская сельская ОТО;

Харьковская область: Нововодолажская поселковая ОТО;

Херсонская область: Горностаевская поселковая ОТО, Виноградовская сельская ОТО;

Черкасская область: Степанецкая сельская ОТО, Селищенская сельская ОТО, Ротмистривская сельская ОТО, Шполянская городская ОТО;

Черновицкая область: Конятинская сельская ОТО, Селятинская сельская ОТО;

Черниговская область: Комаровская сельская ОТО, Козелецкая поселковая ОТО, Менская городская ОТО.

Как сообщал УНН, ОТО получат около 9 млрд грн на проекты в 2017 году.

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