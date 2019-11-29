Сьогодні суд розгляне клопотання слідчого про продовження арешту екснардепу Пашинському
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні, 29 листопада, суд розгляне справу про продовження строку тримання під вартою колишнього нардепа Сергія Пашинського. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Пашинського Андрій Федур, передає УНН.
“29.11.2019 року о 9 г. 30 хв. в Печерському суді розпочнеться розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів”, — написав адвокат.
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Нагадаємо, Парубій та Турчинов у жовтні запропонували взяти Пашинського на поруки.
Як повідомлялося раніше, 7 жовтня 2019 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді тримання під вартою.
Як повідомлялося, Пашинському оголосили підозру у справі про стрілянину.
Нагадаємо, за даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом та громадянином. Під час нього народний депутат дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу. У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.