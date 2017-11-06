Сьогодні суд розгляне апеляцію на арешт співробітника снекової компанії Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні в Апеляційному суді Сумської області відбудеться розгляд апеляційної скарги на арешт Юрія Джабраїлова, підозрюваного СБУ у фінансуванні тероризму, передає УНН.
Ю.Джабраілов має статус підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом торгівлі снекової копорації S.Group на тимчасово окупованих територіях.
Джабраїлов є співробітником ТОВ "Снек Експорт", що належить батькові нардепа від "Радикальної партії" Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.
Нагадаємо, що рішенням суду першої інстанції Джабраїлов був заарештований на 60 діб.
Також нагадаємо, ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО. А в штабі блокади торгівлі з ОРДЛО заявили про наміри блокувати снеки Рибалки.