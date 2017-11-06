Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест сотрудника снековой компании Рыбалки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57807 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125240 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106154 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108764 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107263 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100357 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102525 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145743 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116372 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест сотрудника снековой компании Рыбалки

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест сотрудника снековой компании Рыбалки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сегодня в Апелляционном суде Сумской области состоится рассмотрение апелляционной жалобы на арест Юрия Джабраилова, подозреваемого СБУ в финансировании терроризма, передает УНН.

Ю.Джабраилов имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по факту торговли снековой копорации S.Group на временно окупированных территориях.

Джабраилов является сотрудником ООО “Снэк Экспорт”, принадлежащей отцу нардепа от “Радикальной партии” Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Напомним, что решением суда первой инстанции Джабраилов был арестован на 60 суток.

Также напомним, СМИ назвали дистрибьюторов, через которых компании С.Рыбалки торгуют с ОРДЛО. А в штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки.

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