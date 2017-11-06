Сегодня суд рассмотрит апелляцию на арест сотрудника снековой компании Рыбалки

Ю.Джабраилов имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по факту торговли снековой копорации S.Group на временно окупированных территориях.

Джабраилов является сотрудником ООО “Снэк Экспорт”, принадлежащей отцу нардепа от “Радикальной партии” Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.

Напомним, что решением суда первой инстанции Джабраилов был арестован на 60 суток.

Также напомним, СМИ назвали дистрибьюторов, через которых компании С.Рыбалки торгуют с ОРДЛО. А в штабе блокады торговли с ОРДЛО заявили о намерениях блокировать снеки Рыбалки.