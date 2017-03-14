Сьогодні поранено двох українських військових, одного бійця травмовано – штаб АТО

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня у зоні проведення АТО зазнали поранень двоє українських військових, одного бійця травмовано, передає УНН з посиланням на прес-службу прес-центру АТО.

“Поранено 2 та травмовано одного бійця”, — поінформували у прес-центрі.

“Починаючи з опівночі обстріли позицій сил АТО не припиняються. Всього зафіксовано 54 випадки відкриття вогню, у тому числі з використанням зброї забороненої Мінськими угодам”, — зазначили у штабі.

За інформацією прес-центру, на маріупольському напрямку поруч Мар’їнки вів вогонь танк, під Павлополем та Чермаликом — міномети калібру 120 мм.

“Двічі під обстрілами мінометів калібру 82 мм та БМП опинились опорні пункти в Водяному. У Гнутому активізувався снайпер”, — уточнили у штабі.

Крім того, як зазначили у штабі АТО, на донецькому напрямку по позиціях під Авдіївкою російські найманці вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 мм, а поруч з Зайцевим — зі стрілецької зброї, гранатометів та БТРа.

“Опитне, Піски, Луганське російські окупанти обстріляли з гранатометів та кулеметів”, — зазначили у прес-центрі.

За повідомленням штабу, на Луганщині під Кримським бив міномет калібру 120 мм, гранатомети та кулемети. На позиціях під Новоолександрівкою, Жовтим та Новозванівкою активно діяли снайпери ворога.

Як повідомляв УНН 14 березня, минулої доби внаслідок активних бойових дій один військовий загинув, ще восьмеро українських військовослужбовців зазнали поранень.

Українські Національні Новини

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