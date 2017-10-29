Сьогодні під ВР зібралося близько 400 мітингувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Сьогодні біля стін Верховної Ради України зібралося близько 400 мітингувальників, охорону правопорядку забезпечують близько 700 співробітників поліції та Національної гвардії, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної поліції.
"Сьогодні біля будівлі парламенту зібралося найбільше за останній тиждень людей: нині там перебуває близько 400 осіб. Аби забезпечити безпеку учасників акції та на належному рівні підтримувати правопорядок поліцейські та гвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу", - розповіли у поліції.
У відомстві також поінформували, що за порядком стежить близько 700 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.