Сьогодні під ВР зібралося близько 400 мітингувальників

"Сьогодні біля будівлі парламенту зібралося найбільше за останній тиждень людей: нині там перебуває близько 400 осіб. Аби забезпечити безпеку учасників акції та на належному рівні підтримувати правопорядок поліцейські та гвардійці підсилили патрулювання до завершення заходу", - розповіли у поліції.

У відомстві також поінформували, що за порядком стежить близько 700 поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України.