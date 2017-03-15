Сьогодні П.Клімкін перебуватиме з робочим візитом в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні, 15 березня, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
П.Клімкін разом зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковським візьме участь у роботі VI засідання оновленого Українсько-польського форуму партнерства, проведе низку зустрічей з керівництвом Польщі.
Глава МЗС України також візьме участь у церемонії відкриття скверу ім.Василя Стуса.
Як повідомляв УНН, польський уряд пропонує надати допомогу своїм землякам у Донбасі.
Також нагадаємо, що поліція Львівщини відкрила кримінальні провадження за фактом вандалізму над пам’ятниками загиблим полякам.