Сьогодні оберуть нового голову фракції БПП - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні за участю Президента України Петра Порошенка буде обрано нового голову парламентської фракції БПП. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявила народний депутат України Ірина Луценко передає кореспондент УНН.
“Зараз обговорюється декілька кандидатур і мені дуже приємно, що в тому числі обговорюється й моя кандидатура. Все це буде сьогодні в присутності Президента обговорюватися (на засіданні фракції — ред.)”, — сказала І.Луценко.
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За її словами також на посаду голови фракції претендує представник Президента Артур Герасимов.
При цьому за словами нардепа, в разі, якщо головою фракції оберуть А.Герасимова, то необхідно буде обрати нового представника Президента у парламенті.
“Я думаю, що сьогодні на засіданні все буде вирішено, адже фракція майже визначилася з цим питанням”, — уточнила І.Луценко.