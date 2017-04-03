Сегодня выберут нового председателя фракции БПП - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет избран новый председатель парламентской фракции БПП. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Ирина Луценко передает корреспондент УНН.
"Сейчас обсуждается несколько кандидатур и мне очень приятно, что в том числе обсуждается и моя кандидатура. Все это будет сегодня в присутствии Президента обсуждаться (на заседании фракции - ред.)", - сказала И.Луценко.
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По ее словам также на должность председателя фракции претендует представитель Президента Артур Герасимов.
При этом, по словам нардепа, в случае, если председателем фракции избран А.Герасимов, то необходимо будет избрать нового представителя Президента в парламенте.
"Я думаю, что сегодня на заседании все будет решено, ведь фракция почти определилась с этим вопросом", - уточнила И.Луценко.