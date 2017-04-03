Сегодня выберут нового председателя фракции БПП - нардеп

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 70134 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109307 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122814 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120467 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114539 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105591 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107345 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103797 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158168 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня выберут нового председателя фракции БПП - нардеп

Сегодня выберут нового председателя фракции БПП - нардеп

Киев  •  УНН

 • 15582 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня на заседании с участием Президента Украины Петра Порошенко будет избран новый председатель парламентской фракции БПП. Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат Украины Ирина Луценко передает корреспондент УНН.

"Сейчас обсуждается несколько кандидатур и мне очень приятно, что в том числе обсуждается и моя кандидатура. Все это будет сегодня в присутствии Президента обсуждаться (на заседании фракции - ред.)", - сказала И.Луценко.

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По ее словам также на должность председателя фракции претендует представитель Президента Артур Герасимов.

При этом, по словам нардепа, в случае, если председателем фракции избран А.Герасимов, то необходимо будет избрать нового представителя Президента в парламенте.

"Я думаю, что сегодня на заседании все будет решено, ведь фракция почти определилась с этим вопросом", - уточнила И.Луценко.

Украинские Национальные Новости

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