Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/100; “Мар’їнка” — 250/150; “Новотроїцьке” — 30/50; “Гнутове” — 40/50.

Загалом, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 20,2 тисячі осіб та 3,5 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 5100 осіб та 765 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 6065 осіб та 1210 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3975 осіб та 870 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2480 осіб та 595 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2595 осіб.

Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.