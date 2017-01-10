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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Киев • УНН

 • 6286 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/100; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 30/50; "Гнутово" - 40/50.

В общем, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 20,2 тысячи человек и 3 500 транспортных средств:

"Майорское" - 5100 человек и 765 транспортных средств;

"Марьинка" - 6065 человек и 1210 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3975 человек и 870 транспортных средств;

"Гнутово" - 2480 человек и 595 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2595 человек.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

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