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Сьогодні на Паралімпіаді футбольна збірна України зіграє матч за золото з Іраном

Сьогодні на Паралімпіаді футбольна збірна України зіграє матч за золото з Іраном

Київ • УНН

 • 10277 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро футбольна збірна України зіграє матч за золоту медаль з Іраном, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку НПК України у Facebook.

Фінальний матч з футболу Україна — Іран відбудеться 16 вересня о 17:00 (23:00 за київським часом).

Як зазначається, це головна подія усього паралімпійського загалу, і усі квитки на матч уже розкуплені.

Нагадаємо, на Паралімпіадах у 2004 і 2008 роках українці вигравали золоті медалі, а в 2000 і 2012 роках ставали срібними призерами.

Як повідомляв УНН, українські паралімпійці у восьмий день змагань у Ріо вибороли 11 медалей.

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