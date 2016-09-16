Сьогодні на Паралімпіаді футбольна збірна України зіграє матч за золото з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Сьогодні на Паралімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро футбольна збірна України зіграє матч за золоту медаль з Іраном, передає УНН з посиланням на офіційну сторінку НПК України у Facebook.
Фінальний матч з футболу Україна — Іран відбудеться 16 вересня о 17:00 (23:00 за київським часом).
Як зазначається, це головна подія усього паралімпійського загалу, і усі квитки на матч уже розкуплені.
Нагадаємо, на Паралімпіадах у 2004 і 2008 роках українці вигравали золоті медалі, а в 2000 і 2012 роках ставали срібними призерами.
Як повідомляв УНН, українські паралімпійці у восьмий день змагань у Ріо вибороли 11 медалей.