Сегодня на Паралимпиаде футбольная сборная Украины сыграет матч за золото с Ираном

Финальный матч по футболу Украина - Иран состоится 16 сентября в 17:00 (23:00 по киевскому времени).

Как отмечается, это главное событие всего паралимпийского сообщества, и все билеты на матч уже раскуплены.

Напомним, на Паралимпиаде в 2004 и 2008 годах украинцы выигрывали золотые медали, а в 2000 и 2012 годах становились серебряными призерами.

Как сообщал УНН, украинские паралимпийцы в восьмой день соревнований в Рио завоевали 11 медалей.