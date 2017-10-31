Сьогодні на більшості території України очікується мокрий сніг і дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні на більшості території України очікується невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, на півночі Лівобережжя — помірні опади, лише в південних областях істотних опадів не буде, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“В більшості південних областей без істотних опадів, на решті території невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, на півночі Лівобережжя помірні опади”, — йдеться в повідомленні.
Вітер синоптики прогнозують західний, північно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с. Також очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 1-6° тепла, в південній частині — 4-9°.
На високогір’ї Карпат часом синоптики прогнозують сніг; температура вдень — 4-9° морозу.