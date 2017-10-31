Сьогодні на більшості території України очікується мокрий сніг і дощ

“В більшості південних областей без істотних опадів, на решті території невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, на півночі Лівобережжя помірні опади”, — йдеться в повідомленні.

Вітер синоптики прогнозують західний, північно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с. Також очікуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 1-6° тепла, в південній частині — 4-9°.

На високогір’ї Карпат часом синоптики прогнозують сніг; температура вдень — 4-9° морозу.