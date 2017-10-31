Сегодня на большей части территории Украины ожидается мокрый снег и дождь

"В большинстве южных областей без существенных осадков, на остальной территории небольшой мокрый снег, местами с дождем, на севере Левобережья умеренные осадки", - говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют западный, северо-западный, со скоростью 9-14 м / с. Также ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с.

Температура установится на уровне 1-6 ° тепла, в южной части - 4-9 °.

В Карпатах временами синоптики прогнозируют снег, температура днем ​​- 4-9 ° мороза.