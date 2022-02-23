Сьогодні може відбутися два позачергових засідання ВР. Друге щодо змін до Держбюджету

ukru
Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп
Ексклюзив
10:44 • 120 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 43753 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 76364 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 87303 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 89584 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 116614 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 163688 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 176582 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214515 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201446 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.9 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 107732 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 45799 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 66176 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118820 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164481 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 164481 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 118820 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 262563 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 384598 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 639311 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 4755 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 88407 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 126840 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 152369 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 173295 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Сьогодні може відбутися два позачергових засідання ВР. Друге щодо змін до Держбюджету

Сьогодні може відбутися два позачергових засідання ВР. Друге щодо змін до Держбюджету

Київ • УНН

 • 78909 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, 23 лютого може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України. Про це у понеділок повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, пише УНН.

Цитата

“Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України”, — написала Палійчук.

Доповнення

Речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук повідомила, що позачергове засідання ВР через запровадження надзвичайного стану відбудеться о 17:30.

Народні депутати зібрали 150 підписів для проведення сьогодні позачергового засідання через введення надзвичайного стану.

Додамо

Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, є не запровадженням НС, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,879.35