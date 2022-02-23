Сьогодні може відбутися два позачергових засідання ВР. Друге щодо змін до Держбюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Сьогодні, 23 лютого може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України. Про це у понеділок повідомила речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні може відбутися два позачергових засідання Верховної Ради. Друге стосуватиметься змін до Державного бюджету України”, — написала Палійчук.
Доповнення
Речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук повідомила, що позачергове засідання ВР через запровадження надзвичайного стану відбудеться о 17:30.
Народні депутати зібрали 150 підписів для проведення сьогодні позачергового засідання через введення надзвичайного стану.
Додамо
Рада з національної безпеки і оборони України сьогодні ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану, окрім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводять указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Тобто рішення РНБО, яке сьогодні було оприлюднене, є не запровадженням НС, а лише підставою для того, аби глава держави вніс відповідний указ на розгляд нардепів.