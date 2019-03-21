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Сьогодні десятьма матчами стартуватиме відбірковий етап до ЧЄ-2020

Київ • УНН

 • 19151 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. П'ятдесят п'ять європейських збірних розпочнуть шлях на Євро-2020 матчами першого туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Сьогодні десятьма матчами стартуватиме відбірковий етап до ЧЄ-2020

Серед протистоянь першого змагального дня варто відзначити гру Австрія – Польща та Бельгія – Росія.

Обидві збірних грали на Євро-2016. Польща пробилася і на ЧС-2018. Австрія і Польща в останній раз зустрічалися на Євро-2008 і поділили очки на груповому етапі - 1:1. При цьому Австрія - далеко не чужа країна для тренера поляків Єжи Бженчека, який чимало відіграв в місцевій першості.

Крім того, у Відні можуть зустрітися товариші по "Баварії" Девід Алаба і Роберт Левандовскі.

У Брюсселі на "Руа Бодуен" пройде протистояння Бельгії та Росії.

Попередня турнірна зустріч команд відбулася на ЧС-2014 в Бразилії. Гол Дивока Орігі в кінцівці приніс Бельгії перемогу 1:0 і путівку в 1/8 фіналу. До матчу в Брюсселі росіяни підійдуть з рядом травмованих, але й господарі втратили важливих футболістів в особі Кевіна де Брюйне, Венсана Компані і Акселя Вітселя.

Віце-чемпіон світу Хорватія прийматиме вдома Азербайджан. Суперники зустрічалися у відборі Євро-2016: хорвати записали собі в актив перемогу і нічию.

Команда Нідерландів вдома спробує взяти три очки проти Білорусії. Статистика Нідерландів в восьми останніх матчах з білорусами становить 6 перемог і дві поразки. Також голландці двічі обіграли Білорусь в кваліфікації ЧС-2018.

Додамо, що в інших поєдинках зустрінуться:

Словаччина – Угорщина
Ізраїль – Словенія
Македонія – Латвія
Казахстан – Шотландія
Кіпр – Сан-Марино
Північна Ірландія – Естонія.

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