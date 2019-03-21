Сегодня десятью матчами стартует отборочный этап к ЧЕ-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пятьдесят пять европейских сборных начнут путь на Евро-2020 матчами первого тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Среди противостояний первого соревновательного дня стоит отметить игру Австрия - Польша и Бельгия - Россия.
Обе сборных играли на Евро-2016. Польша пробилась и на ЧМ-2018. Австрия и Польша в последний раз встречались на Евро-2008 и поделили очки на групповом этапе - 1:1. При этом Австрия - далеко не чужая страна для тренера поляков Ежи Бженчека, который немало сыграл в местном первенстве.
Кроме того, в Вене могут встретиться товарищи по "Баварии" Дэвид Алаба и Роберт Левандовски.
В Брюсселе на "Руа Бодуэн" пройдет противостояние Бельгии и России.
Предыдущая турнирная встреча команд состоялась на ЧМ-2014 в Бразилии. Гол Дивока оригами в концовке принес Бельгии победу 1:0 и путевку в 1/8 финала. До матча в Брюсселе россияне подойдут с рядом травмированных, но и хозяева потеряли важных футболистов в лице Кевина де Брюйне, Венсана Компани и Акселя Витселя.
Вице-чемпион мира Хорватия принимать дома Азербайджан. Соперники встречались в отборе Евро-2016: хорваты записали себе в актив победу и ничью.
Команда Нидерландов дома попытается взять три очка против Белоруссии. Статистика Нидерландов в восьми последних матчах с белорусами составляет 6 побед и два поражения. Также голландцы дважды обыграли Беларусь в квалификации ЧМ-2018.
Добавим, что в других поединках встретятся:
Словакия - Венгрия
Израиль - Словения
Македония - Латвия
Казахстан - Шотландия
Кипр - Сан-Марино
Северная Ирландия - Эстония.