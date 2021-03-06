Сніг та до 5° тепла: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На ранок суботи, 6 березня, сніг йшов щонайменше у семи областях України, опади впродовж доби продовжаться. Проїзд основними дорогами забезпечено. Температура повітря вдень підніматиметься до 5 градусів тепла, буде вітряно. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 6 березня вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу помірний сніг, на півдні з дощем, на сході місцями значний сніг, вдень без опадів.
Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с, у західних та східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі -3...-8°С, вдень 0...+5°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 6 березня сніг помірної інтенсивності у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях з добовим приростом 3-9 см, невеликий сніг, місцями з дощем у Чернівецькій, південних районах Київської, Полтавській, південних та східних областях (приріст 1-3 см), дощ у Херсонській області.
"Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре, у центральних областях місцями засніжене", - повідомили дорожники.
На перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття доріг мокрий, Вишківський перевал місцями засніжений.
На дорогах державного значення проводяться роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу та обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - запевнили в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 951 одиниця техніки та 1265 робітників.