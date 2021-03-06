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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59004 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80285 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111714 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147110 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196776 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Снег и до 5° тепла: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Снег и до 5° тепла: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 22605 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. На утро субботы, 6 марта, снег шел минимум в семи областях Украины, осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами обеспечен. Температура воздуха днем будет подниматься до 5 градусов тепла, будет ветрено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 6 марта ночью и утром в Украине, кроме севера и запада умеренный снег, на юге с дождем, на востоке местами знаительный снег, днем без осадков.

Ветер северо-западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -3...-8°С, днем 0...+5°С.

Ситуация на дорогах

На утро 6 марта снег умеренной интенсивности в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях с суточным приростом 3-9 см, небольшой снег, местами с дождем в Черновицкой, южных районах Киевской, Полтавской, южных и восточных областях (прирост 1-3 см) , дождь в Херсонской области.

"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в центральных областях местами заснеженное", - сообщили дорожники.

На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия дорог мокрое, Вишковский перевал местами заснеженный.

На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 951 единица техники и 1265 рабочих.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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