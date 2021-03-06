Снег и до 5° тепла: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На утро субботы, 6 марта, снег шел минимум в семи областях Украины, осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами обеспечен. Температура воздуха днем будет подниматься до 5 градусов тепла, будет ветрено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 6 марта ночью и утром в Украине, кроме севера и запада умеренный снег, на юге с дождем, на востоке местами знаительный снег, днем без осадков.
Ветер северо-западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных и восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью -3...-8°С, днем 0...+5°С.
Ситуация на дорогах
На утро 6 марта снег умеренной интенсивности в Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях с суточным приростом 3-9 см, небольшой снег, местами с дождем в Черновицкой, южных районах Киевской, Полтавской, южных и восточных областях (прирост 1-3 см) , дождь в Херсонской области.
"Состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в центральных областях местами заснеженное", - сообщили дорожники.
На перевальных участках дорог без осадков. Состояние покрытия дорог мокрое, Вишковский перевал местами заснеженный.
На дорогах государственного значения проводятся работы по расчистке проезжей части дорог от снега и обработка покрытия дорог противогололедными материалами.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - заверили в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 951 единица техники и 1265 рабочих.