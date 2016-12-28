Смертельний вибух стався у Лівані - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху у долині Бекаа у Лівані у середу. Про це повідомляє Al Bawaba, передає УНН.
Згідно з повідомленням ліванських ЗМІ, підірвався автомобіль в Аль-Айні, розташованого у районі Баальбеке у ліванській східній провінції Бекаа, в результаті чого одна людина загинула і ще кілька отримали поранення.
Жертва була ідентифікована як заступник мера Аль-Айна Халід Хурі. Як зазначається, брат віце-мера також був важко поранений в результаті вибуху.
Жодне угруповання відразу не взяло на себе відповідальність за вибух.