Смертельна ДТП за участю чотирьох авто у столиці: поліція встановлює обставини події
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Києві внаслідок автопригоди за участю чотирьох авто загинуло двоє людей. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження. Як повідомили у столичній поліції, розпочато кримінальне провадження, передає УНН.
Деталі
За даними поліції, ДТП сталася сьогодні близько 18:00 години на вулиці Наумова, що у Святошинському районі Києва.
Попередньо відомо, що водій автомобіля “MITSUBISHI LANCER” не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілями “KIA SORENTO”, “SKODA FABIA” та “RENAULT SANDERO”.
Внаслідок ДТП керманич і пасажир автомобіля “MITSUBISHI LANCER” загинули, водій і пасажир автомобіля “KIA SORENTO” отримали тілесні ушкодження.
Додамо
Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини та механізм аварії.
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