Смертельное ДТП с участием четырех авто в столице: полиция устанавливает обстоятельства происшествия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Киеве в результате ДТП с участием четырех авто погибли два человека. Еще двое граждан получили телесные повреждения. Как сообщили в столичной полиции, начато уголовное производство, передает УНН.
Детали
По данным полиции, ДТП произошло сегодня около 18:00 часов на улице Наумова, что в Святошинском районе Киева.
Предварительно известно, что водитель автомобиля “MITSUBISHI LANCER” не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилями “KIA SORENTO”, “SKODA FABIA” и “RENAULT SANDERO”.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля “MITSUBISHI LANCER” погибли, водитель и пассажир автомобиля “KIA SORENTO” получили телесные повреждения.
Добавим
Следователи полиции Киева расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают все обстоятельства и механизм аварии.
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