Смертельна ДТП з автобусом на Одещині: затримали водія фури
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Водія фури після смертельної ДТП, яка сталася на Одещині з рейсовим автобусом і забрала життя двох людей, затримали. Про це повідомили в пресслужбі поліції Одеської області, передає УНН.
Цитата
“Водія фури затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Відомо, що водій вантажівки, мешканець Черкащини, зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник зробив зупинку.
Де саме зупинився автобус, на узбіччі чи прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими.
В результаті аварії постраждали дев’ятеро пасажирів автобусу: 16-річний хлопець, шестеро жінок та двоє чоловіків. Усі вони жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Ще двоє людей, чоловік 40-ка років та жінка 35-ти років, загинули.
Що було раніше
Поблизу села Холодна Балка на Одещині сталася смертельна ДТП, зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус. Двоє загинули.
Раніше повідомлялося, що травми отримали шестеро пасажирів автобусу.