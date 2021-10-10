Смертельна ДТП з автобусом на Одещині: затримали водія фури

Цитата

“Водія фури затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Відомо, що водій вантажівки, мешканець Черкащини, зіткнувся з маршруткою, коли її кермувальник зробив зупинку.

Де саме зупинився автобус, на узбіччі чи прямо на дорозі, поліцейські встановлюватимуть в ході слідства: свідчення чоловіків розходяться. Їх перевірили на вміст алкоголю в крові, результат тесту показав, що обидва були тверезими.

В результаті аварії постраждали дев’ятеро пасажирів автобусу: 16-річний хлопець, шестеро жінок та двоє чоловіків. Усі вони жителі Холодної Балки. У них черепно-мозкові травми, політравми, забої та переломи. Ще двоє людей, чоловік 40-ка років та жінка 35-ти років, загинули.

Що було раніше

Поблизу села Холодна Балка на Одещині сталася смертельна ДТП, зіткнулися вантажівка і рейсовий автобус. Двоє загинули.

Раніше повідомлялося, що травми отримали шестеро пасажирів автобусу.



