Смертельное ДТП с автобусом в Одесской области: задержали водителя фуры
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Водителя фуры после смертельного ДТП, которое произошло в Одесской области с рейсовым автобусом и унесла жизни двух человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, передает УНН.
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"Водитель фуры задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.
Детали
Известно, что водитель грузовика, житель Черкасской области, столкнулся с маршруткой, когда ее водитель сделал остановку.
Где именно остановился автобус, на обочине или прямо на дороге, полицейские будут устанавливать в ходе следствия: показания мужчин расходятся. Их проверили на содержание алкоголя в крови, результат теста показал, что оба были трезвыми.
В результате аварии пострадали девять пассажиров автобуса: 16-летний парень, шесть женщин и двое мужчин. Все они жители Холодной Балки. У них черепно-мозговые травмы, политравмы, ушибы и переломы. Еще два человека, мужчина 40 лет и женщина 35-ти лет, погибли.
Что было раньше
Вблизи села Холодная Балка Одесской области произошло смертельное ДТП, столкнулись грузовик и рейсовый автобус. Двое погибли. Ранее сообщалось, что травмы получили шесть пассажиров автобуса.