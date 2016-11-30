Службовця "Миколаївобленерго" затримали на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Службовця "Миколаївобленерго" затримали на хабарі в 21 тис. грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Вчора, 29 листопада 2016 року, правоохоронці викрили службовця ПАТ “Миколаївобленерго” на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у розмірі 21 тис. грн.
Зазначені кошти вказана особа одержала від громадянина за підготовку і оформлення технічної документації, а також підключення нежитлового приміщення до електромережі.
Грошові кошти виявлено та вилучено в повному обсязі під час огляду місця події. Хабарника затримано у порядку ст.208 КПК України.
Наразі вирішуються питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України та обрання запобіжного заходу.
Слідчі дії тривають.