Служащего "Николаевоблэнерго" задержали на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служащего "Николаевоблэнерго" задержали на взятке в 21 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Вчера, 29 ноября 2016 г., правоохранители разоблачили служащего ПАО "Николаевоблэнерго" на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 21 тыс. грн.
Указанные средства указанное лицо получило от гражданина за подготовку и оформление технической документации, а также подключение нежилого помещения к электросети.
Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при осмотре места происшествия. Взяточник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.
Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины и избрания меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.