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Служащего "Николаевоблэнерго" задержали на взятке

Киев • УНН

 • 6741 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Служащего "Николаевоблэнерго" задержали на взятке в 21 тыс. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Служащего "Николаевоблэнерго" задержали на взятке

Вчера, 29 ноября 2016 г., правоохранители разоблачили служащего ПАО "Николаевоблэнерго" на вымогательстве и получении неправомерной выгоды в размере 21 тыс. грн.

Указанные средства указанное лицо получило от гражданина за подготовку и оформление технической документации, а также подключение нежилого помещения к электросети.

Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме при осмотре места происшествия. Взяточник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Решаются вопросы о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины и избрания меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.

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