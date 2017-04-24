Слухання щодо поїздки президента ПАРЄ до Сирії відкриють для журналістів

“Слухання щодо поїздки президента ПАРЄ до Сирії і питання його відставки відбудуться завтра в 13:00 у залі ПАРЄ. Головує Кіріакідіс як віце від головуючого Кіпра. Відкриті для всіх (тобто журналісти зможуть бути присутні) 7 питань — по два від ЄНП і соціалістів і по одному від інших групп”, — повідомляє Л.Ємець.

Нагадаємо, делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.

Як повідомляв УНН, сьогодні за відставку Президента ПАРЄ Педро Аграмунта проголосувало 102 депутата — за, 41 — проти, при цьому українська делегація також виступила за його відставку.