Слушания о поездке президента ПАСЕ в Сирию откроют для журналистов

"Слушания о поездке президента ПАСЕ в Сирии и вопрос его отставки состоятся завтра в 13:00 в зале ПАСЕ. Председательствует Кириакидис как вице от председательствующего Кипра. Открыты для всех (то есть журналисты смогут присутствовать) 7 вопросов - по два от ЕНП и социалистов и по одному от других групп", - сообщает Л.Емець.

Напомним, делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ по визиту президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

Как сообщал УНН, сегодня за отставку Президента ПАСЕ Педро Аграмунт проголосовало 102 депутата - за, 41 - против, при этом украинская делегация также выступила за его отставку.