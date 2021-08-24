"Слуги народу" готові повертатися до закону про опозицію - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У парламенті готові повертатися до розгляду законопроекту про опозицію, якщо на це буде її добра воля. Про це сказав журналістам у Києві перший заступник голови фракції ”Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
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”Ми в новому сезоні, і про це будемо говорити на Погоджувальних радах, завжди звертаємось до шановної опозиції, правої, лівої, та, яка посередині, та, яка з жіночим началом, та, яка чоловіча більше, до європейської опозиції, до об’єднаної платформи опозиції. До всіх опозицій звертаємось із прагненням, щоб парламент був місцем роботи, розробки законопроектів і голосувань, а не поправкового спаму, блокувань трибуни, спаму постановами про відкликання і так далі. Ми вносимо певні зміни до Регламенту, щоб різне таке політичне чітерство, як кажуть, закривати", - сказав Корнієнко.
"Але тут треба добра воля опозиції. І ми готові розглядати закон про опозицію, повертатися до нього, ще раз його обговорити. Але давайте діяти парламентськими методами, а не такими, як у комп'ютерних клубах”, - додав він.
Додамо
Роботу над законопроектом про опозицію у Верховній Раді розпочали ще у травні минулого року. Так, у парламенті створили робочу групу для підготовки законопроекту про опозицію.
Водночас, документ досі не виносили до зали на голосування.