"Слуги народу" готові повертатися до закону про опозицію - Корнієнко

Цитата:

”Ми в новому сезоні, і про це будемо говорити на Погоджувальних радах, завжди звертаємось до шановної опозиції, правої, лівої, та, яка посередині, та, яка з жіночим началом, та, яка чоловіча більше, до європейської опозиції, до об’єднаної платформи опозиції. До всіх опозицій звертаємось із прагненням, щоб парламент був місцем роботи, розробки законопроектів і голосувань, а не поправкового спаму, блокувань трибуни, спаму постановами про відкликання і так далі. Ми вносимо певні зміни до Регламенту, щоб різне таке політичне чітерство, як кажуть, закривати", - сказав Корнієнко.

"Але тут треба добра воля опозиції. І ми готові розглядати закон про опозицію, повертатися до нього, ще раз його обговорити. Але давайте діяти парламентськими методами, а не такими, як у комп'ютерних клубах”, - додав він.

Додамо

Роботу над законопроектом про опозицію у Верховній Раді розпочали ще у травні минулого року. Так, у парламенті створили робочу групу для підготовки законопроекту про опозицію.

Водночас, документ досі не виносили до зали на голосування.