Словенський телеканал показав карту з "російським" Кримом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Словенський телеканал RTV Slovenija в одній із програм позначив на мапі тимчасово окупований Крим частиною російської території. У посольстві вибачилися та пояснили, що це була технічна помилка. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку посольства України у Словенії.
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"У вівторок (15 лютого — ред.) словенський інформаційний канал RTV Slovenija у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили, вже 17 лютого телеканал опублікував офіційне вибачення і пояснив, що це була технічна помилка, а не наміри висловити неповагу Україні.
Нагадаємо
Французький телеканал France Télévisions у відеосюжеті про ситуацію на сході України позначив на мапі тимчасово окупований Крим як частину російської території.