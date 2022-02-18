Словенский телеканал показал карту с "российским" Крымом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Словенский телеканал RTV Slovenija в одной из программ обозначил на карте временно оккупированный Крым частью российской территории. В посольстве извинились и объяснили, что это была техническая ошибка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу посольства Украины в Словении.
Детали
"Во вторник (15 февраля — ред.) словенский канал RTV Slovenija в своей передаче об Украине использовал карту Украины без Крыма. Посольство немедленно отреагировало на такую ситуацию, направив официальное обращение редакции телеканала", - говорится в сообщении.
Как отметили, уже 17 февраля телеканал опубликовал официальное извинение и объяснил, что это была техническая ошибка, а не намерения выразить неуважение Украине.
Напомним
Французский телеканал France Télévisions в видеосюжете о ситуации на востоке Украины обозначил на карте временно оккупированный Крым как часть российской территории.