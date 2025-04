Словацькі винищувачі супроводжували літак "Мілан-Харків", який не виходив на зв'язок

Винищувачі вилетіли з авіабази Сліач через те, що пасажирський літак перестав відповідати на запити авіадиспетчерів. За даними порталу, очевидці в містах Рожнява та Кошице чули хлопки після того, як винищувачі пройшли надзвуковий бар'єр.

Після того, як зв'язок з бортом було відновлено, лайнер продовжив виконання рейсу без супроводу.

Літак рейсу EG547 вилетів з аеропорту Мальпенса у Мілані о 20:11 (21:11 за київським часом) 23 червня.

Приблизно о 21:15 (22:15 за Києвом) над територією Словаччини він перестав виходити на зв'зок.

О 22:38 за київським часом він увійшов у повітряний простір України. Приземлився у Харкові о 23:57.

