Словацькі винищувачі супроводжували літак "Мілан-Харків", який не виходив на зв'язок

КИЇВ. 24 червня. УНН. Два МіГ-29 ВПС Словаччини були підняті в повітря в небі над республікою для супроводу літака Airbus A320 авіакомпанії Ernest, що виконував рейс EG547 з Мілана до Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Airlive в Twitter.