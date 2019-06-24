Словацькі винищувачі супроводжували літак "Мілан-Харків", який не виходив на зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Два МіГ-29 ВПС Словаччини були підняті в повітря в небі над республікою для супроводу літака Airbus A320 авіакомпанії Ernest, що виконував рейс EG547 з Мілана до Харкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Airlive в Twitter.
Винищувачі вилетіли з авіабази Сліач через те, що пасажирський літак перестав відповідати на запити авіадиспетчерів. За даними порталу, очевидці в містах Рожнява та Кошице чули хлопки після того, як винищувачі пройшли надзвуковий бар'єр.
Після того, як зв'язок з бортом було відновлено, лайнер продовжив виконання рейсу без супроводу.
Літак рейсу EG547 вилетів з аеропорту Мальпенса у Мілані о 20:11 (21:11 за київським часом) 23 червня.
Приблизно о 21:15 (22:15 за Києвом) над територією Словаччини він перестав виходити на зв'зок.
О 22:38 за київським часом він увійшов у повітряний простір України. Приземлився у Харкові о 23:57.
Нагадаємо, американський безпілотник-розвідник увійшов в повітряний простір України.
BREAKING Ernest flight #EG547 from Milan has been intercepted by two MiG-29 over Slovakia after pilots didn’t answer ATC https://t.co/G8yYRBkew5— AIRLIVE (@airlivenet) 23 червня 2019 р.