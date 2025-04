Словацкие истребители сопровождали самолет "Милан-Харьков", который не выходил на связь

Истребители вылетели с авиабазы Слиач из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. По данным портала, очевидцы в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки после того, как истребители прошли сверхзвуковой барьер.

После того, как связь с бортом была восстановлена, лайнер продолжил выполнение рейса без сопровождения.

Самолет рейса EG547 вылетел из аэропорта Мальпенса в Милане в 20:11 (21:11 по киевскому времени) 23 июня.

Примерно в 21:15 (22:15 по Киеву) над территорией Словакии он перестал выходить на связь.

В 22:38 по киевскому времени он вошел в воздушное пространство Украины. Приземлился в Харькове в 23:57.

