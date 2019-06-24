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Словацкие истребители сопровождали самолет "Милан-Харьков", который не выходил на связь

Киев • УНН

 • 20818 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух в небе над республикой для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, выполнявший рейс EG547 из Милана в Харьков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Airlive в Twitter.

Словацкие истребители сопровождали самолет "Милан-Харьков", который не выходил на связь

Истребители вылетели с авиабазы Слиач из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. По данным портала, очевидцы в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки после того, как истребители прошли сверхзвуковой барьер.

После того, как связь с бортом была восстановлена, лайнер продолжил выполнение рейса без сопровождения.

Самолет рейса EG547 вылетел из аэропорта Мальпенса в Милане в 20:11 (21:11 по киевскому времени) 23 июня.

Примерно в 21:15 (22:15 по Киеву) над территорией Словакии он перестал выходить на связь.

В 22:38 по киевскому времени он вошел в воздушное пространство Украины. Приземлился в Харькове в 23:57.

Напомним, американский беспилотник-разведчик вошел в воздушное пространство Украины.

BREAKING Ernest flight #EG547 from Milan has been intercepted by two MiG-29 over Slovakia after pilots didn’t answer ATC https://t.co/G8yYRBkew5

— AIRLIVE (@airlivenet) 23 червня 2019 р.

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