Словаччина готується до повернення дипломатів до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Словаччина готується до повернення своїх дипломатів до Києва, можливе відновлення роботи посольства в країні. Про це повідомив у своєму Twitter міністр закордонних справ країни Іван Корчок, пише УНН.
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"Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я направлю до столиці України інспекційну групу наших дипломатів для оцінки ситуації з безпекою в столиці на місці. Якщо можливо, ми негайно запустимо (роботу) нашого посольства", - написав Корчок.
Нагадаємо
Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Києві знову має відкритися представництво Євросоюзу, яке було евакуйовано з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.