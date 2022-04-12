Словаччина готується до повернення дипломатів до Києва

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"Словаччина готує повернення своїх дипломатів до Києва. Найближчими днями я направлю до столиці України інспекційну групу наших дипломатів для оцінки ситуації з безпекою в столиці на місці. Якщо можливо, ми негайно запустимо (роботу) нашого посольства", - написав Корчок.

Нагадаємо

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що в Києві знову має відкритися представництво Євросоюзу, яке було евакуйовано з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.