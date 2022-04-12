Словакия готовится к возвращению дипломатов в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Словакия готовится к возвращению своих дипломатов в Киев, возможно возобновление работы посольства в стране. Об этом сообщил в своем Twitter министр иностранных дел страны Иван Корчок, пишет УНН.
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"Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я направлю в столицу Украины инспекционную группу наших дипломатов для оценки ситуации с безопасностью в столице на месте. Если возможно, мы немедленно запустим (работу) нашего посольства", - написал Корчок.
Напомним
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Киеве снова должно открыться представительство Евросоюза, которое было эвакуировано с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.