Словакия готовится к возвращению дипломатов в Киев

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"Словакия готовит возвращение своих дипломатов в Киев. В ближайшие дни я направлю в столицу Украины инспекционную группу наших дипломатов для оценки ситуации с безопасностью в столице на месте. Если возможно, мы немедленно запустим (работу) нашего посольства", - написал Корчок.

Напомним

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Киеве снова должно открыться представительство Евросоюза, которое было эвакуировано с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.