Слідів ДНК на автоматі, знайденому в районі вбивства Окуєвої, немає - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Слідів ДНК на автоматі, який було знайдено у Васильківському районі за півтора кілометра від місця розстрілу автомобіля добровільців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, немає. Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Слідів ДНК на автоматі, який було знайдено у Васильківському районі за півтора кілометра від місця розстрілу, немає", - сказав М.Жукович.
Він зазначив, що наразі не можна однозначно стверджувати, з цього чи не з цього автомата було здійснено вбивство, оскільки балістична експертиза триває. Він додав, що знайдений автомат - калібру 5,45 мм.
"Ми щодня вилучаємо чи знаходимо різну зброю, тому казати про те, що цей автомат був використаний, наразі не можна", - зауважив речник київської обласної поліції.
Він також повідомив, що окремі ЗМІ розповсюдили інформацію про начебто вилучення з місця розстрілу А.Окуєвої холостих набоїв.
"Наскільки відомо, один із телеканалів на цьому місці проводив відтворення ситуації, тому таким чином там з'явилися ці набої", - пояснив М.Жукович.
Також у поліції спростували заяву окремих народних депутатів про те, що начебто в розстрілі А.Окуєвої брали участь четверо осіб.
"У слідства наразі такої інформації немає", - сказав М.Жукович.
Нагадаємо, у поліції УНН раніше повідомили, що ДНК-матеріал, зібраний з імовірного місця перебування кілера А.Окуєвої, направлено на експертизу.
Також нагадаємо, член колегії МВС, нардеп А.Геращенко повідомив, що правоохоронці минулого тижня знайшли автомат, з якого, ймовірно, було розстріляно автомобіль добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, із залишками ДНК.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва. Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ.