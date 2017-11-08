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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57418 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 124912 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106027 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108644 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107163 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102514 просмотра

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Следов ДНК на автомате, найденном в районе убийства Окуевой, нет - полиция

Следов ДНК на автомате, найденном в районе убийства Окуевой, нет - полиция

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела автомобиля добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, нет. Об этом в комментарии УНН сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.

"Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет", - сказал Н.Жукович.

Он отметил, что сейчас нельзя однозначно утверждать, с этого или не с этого автомата было совершено убийство, поскольку баллистическая экспертиза продолжается. Он добавил, что найденный автомат - калибра 5,45 мм.

"Мы ежедневно изымаем или находим различное оружие, поэтому говорить о том, что этот автомат был использован, пока нельзя", - отметил спикер киевской областной полиции.

Он также сообщил, что отдельные СМИ распространили информацию о якобы изъятии с места расстрела А.Окуевой холостых патронов.

"Насколько известно, один из телеканалов на этом месте проводил воспроизведение ситуации, поэтому таким образом там появились эти патроны", - пояснил Н.Жукович.

Также в полиции опровергли заявление отдельных народных депутатов о том, что якобы в расстреле А.Окуевой участвовали четыре человека.

"У следствия пока такой информации нет", - сказал Н.Жукович.

Напомним, в полиции УНН ранее сообщили, что ДНК-материал, собранный с вероятного местонахождения киллера А.Окуевой, направлен на экспертизу.

Также напомним, член коллегии МВД, нардеп А.Геращенко сообщил, что правоохранители на прошлой неделе нашли автомат, из которого, вероятно, был расстрелян автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, с остатками ДНК.

Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев. Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК.

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