Следов ДНК на автомате, найденном в районе убийства Окуевой, нет - полиция

"Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет", - сказал Н.Жукович.

Он отметил, что сейчас нельзя однозначно утверждать, с этого или не с этого автомата было совершено убийство, поскольку баллистическая экспертиза продолжается. Он добавил, что найденный автомат - калибра 5,45 мм.

"Мы ежедневно изымаем или находим различное оружие, поэтому говорить о том, что этот автомат был использован, пока нельзя", - отметил спикер киевской областной полиции.

Он также сообщил, что отдельные СМИ распространили информацию о якобы изъятии с места расстрела А.Окуевой холостых патронов.

"Насколько известно, один из телеканалов на этом месте проводил воспроизведение ситуации, поэтому таким образом там появились эти патроны", - пояснил Н.Жукович.

Также в полиции опровергли заявление отдельных народных депутатов о том, что якобы в расстреле А.Окуевой участвовали четыре человека.

"У следствия пока такой информации нет", - сказал Н.Жукович.

Напомним, в полиции УНН ранее сообщили, что ДНК-материал, собранный с вероятного местонахождения киллера А.Окуевой, направлен на экспертизу.

Также напомним, член коллегии МВД, нардеп А.Геращенко сообщил, что правоохранители на прошлой неделе нашли автомат, из которого, вероятно, был расстрелян автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, с остатками ДНК.

Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев. Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК.