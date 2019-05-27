СКУ виступає проти проведення референдуму щодо переговорів з РФ

Так, СКУ вважає неприйнятним проведення референдуму, який би змусив Україну проводити переговори з державою-агресором, яка протягом п'яти років веде війну проти України, окупувавши Крим і частини Донецької та Луганської областей.

Зазначається, що в Україні немає правової основи для проведення "консультативного референдуму". Крім того, проведення такого референдуму, коли РФ веде інформаційну війну проти України, загрожує суверенітету України.

"Українці прагнуть до миру. Проте, мирні домовленості з Москвою можливі лише за умови повернення окупованих територій Криму та Донбасу України, виведення російських військ з українських земель. Деокупація всієї української території РФ – це обов'язок українських органів влади, дипломатів і військовослужбовців у тісній співпраці з міжнародною спільнотою", - заявив президент СКУ Павло Грод.

Як зазначили у СКУ, оскільки українська нація протягом останніх п'яти років продовжує боротьбу з російською агресією на сході України та здійснює значні реформи разом з європейськими та євроатлантичними прагненнями, пріоритет Президента України має полягати в тому, щоб "гарантувати державний суверенітет, територіальну цілісність України, дотримуватися Конституції України і продовжувати, використовуючи всі засоби, реалізацію стратегічного курсу держави на досягнення повного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору".

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що хочуть винести на референдум кінцеві домовленості з РФ по Донбасу.

Як повідомляв УНН, Зеленський роз'яснив ідею референдуму про переговори з Росією.