СКУ має закликати усі країни, де є українська діаспора, підтримати 15 листопада резолюцію по Криму в ООН - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко під час зустрічі з президентом Світового Конгресу України Євгеном Чолієм обговорили питання активізації спільних заходів щодо звільнення українських заручників в Російській Федерації. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Зустрілася з президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм та Директором Представництва СКУ в Україні Сергієм Косянчуком. Обговорили координацію роботи на міжнародних майданчиках та активізацію спільних заходів задля звільнення заручників”, — повідомила І.Геращенко.
Також перший заступник голови ВРУ повідомила, що попросила СКУ звернутися до всіх урядів та зовнішньополітичних відомств країн, де є українська діаспора задля підтримки 15 листопада резолюції РБ ООН по засудженню порушень прав людини РФ в окупованому Криму.
“Звернулася до СКУ з проханням терміново звернутися до всіх урядів та зовнішньополітичних відомств країн, де є українська діаспора, з проханням підтримати 15 листопада резолюцію РБ ООН по засудженню порушень прав людини РФ в окупованому Криму”, — додала І.Геращенко.