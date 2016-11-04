ВКУ должен призвать все страны, где есть украинская диаспора, поддержать 15 ноября резолюцию по Крыму в ООН - И.Геращенко

"Встретилась с президентом Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием и Директором Представительства ВКУ в Украине Сергеем Косянчуком. Обсудили координацию работы на международных площадках и активизацию совместных мероприятий для освобождения заложников", - сообщила И.Геращенко.

Также первый заместитель председателя ВРУ сообщила, что попросила ВКУ обратиться ко всем правительствам и внешнеполитическим ведомствам стран, где есть украинская диаспора для поддержки 15 ноября резолюции СБ ООН по осуждению нарушений прав человека РФ в оккупированном Крыму.

"Обратилась к ВКУ с просьбой срочно обратиться ко всем правительствам и внешнеполитическим ведомствам стран, где есть украинская диаспора, с просьбой поддержать 15 ноября резолюцию СБ ООН по осуждению нарушений прав человека РФ в оккупированном Крыму", - добавила И.Геращенко.