ВКУ должен призвать все страны, где есть украинская диаспора, поддержать 15 ноября резолюцию по Крыму в ООН - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием обсудили вопросы активизации совместных мероприятий по освобождению украинских заложников в Российской Федерации. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Встретилась с президентом Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием и Директором Представительства ВКУ в Украине Сергеем Косянчуком. Обсудили координацию работы на международных площадках и активизацию совместных мероприятий для освобождения заложников", - сообщила И.Геращенко.
Также первый заместитель председателя ВРУ сообщила, что попросила ВКУ обратиться ко всем правительствам и внешнеполитическим ведомствам стран, где есть украинская диаспора для поддержки 15 ноября резолюции СБ ООН по осуждению нарушений прав человека РФ в оккупированном Крыму.
"Обратилась к ВКУ с просьбой срочно обратиться ко всем правительствам и внешнеполитическим ведомствам стран, где есть украинская диаспора, с просьбой поддержать 15 ноября резолюцию СБ ООН по осуждению нарушений прав человека РФ в оккупированном Крыму", - добавила И.Геращенко.